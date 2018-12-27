Идеальный оливье: в Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для новогоднего салата

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Эксперты Роскачества в преддверии новогодних праздников рассказали, как выбирать ингредиенты для салата оливье.

© Sputnik / Владимир Астапкович Росконтроль назвал единственную пригодную к столу малосольную семгу

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте организации, зеленый горошек для салата лучше использовать консервированный, а не замороженный. Выбирая баночку горошка, эксперты призывают помнить, что консервы из свежего продукта изготавливают с конца мая по конец июля. В остальное время консервированный горошек производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что сильно сказывается на вкусе.

Как рассказали в Роскачестве, эксперты исследовали 40 самых популярных торговых марок докторской колбасы. Как установили специалисты, практически все бренды безопасны для здоровья - в них не нашли ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов. Это говорит о том, что производители соблюдают санитарные нормы, правильно хранят и транспортируют продукцию. Самая вкусная докторская обернута в натуральные оболочки, отметили специалисты.

Как напомнили в Роскачестве, маркировка должна содержать информацию о сроке годности товара, дате выработки, производителе и составе. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи, допускается также содержание нитрита натрия и крахмала. Специалисты напоминают, что колбаса, сделанная по ГОСТу, изготавливается по классической технологии, а колбаса, выпущенная по техническим условиям, может содержать мясо птицы или другие снижающие себестоимость ингредиенты.

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Выбирая маринованные огурцы надо обращать внимание на цвет – качественные огурцы не должны иметь белесый оттенок Куриные яйца для салата специалисты советуют тщательно мыть яйца перед употреблением, хранить в отдельном отсеке холодильника и следить за тем, чтобы скорлупа не соприкасалась с другими продуктами.