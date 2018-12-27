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Гражданам Южной Осетии позволили бессрочно находиться на территории России

© Sputnik / Наталья Айриян
Новости
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Югоосетинские парламентарии ратифицировали протокол о внесении изменений в союзнический договор, предусматривающих снятие временных ограничений для граждан республики, посещающих Россию.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут бессрочно находиться на территории России. Парламент Южной Осетии в четверг 27 декабря ратифицировал протокол о внесении изменений в союзнический договор между двумя странами, предусматривающих снятие временных ограничений для граждан Южной Осетии, посещающих Россию, сообщает Sputnik Южная Осетия.

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Ранее граждане Южной Осетии могли пребывать на территории России не более 90 дней. Это создавало определенные неудобства студентам из Южной Осетии, которые обучаются в российских вузах, и многим другим, которые выезжали в Россию на более длительное время. При этом подобные ограничения не действовали в отношении граждан России в Южной Осетии.

Договоренность о снятии этих ограничений была достигнута во время встречи президентов двух стран в ноябре прошлого года. Через год – в ноябре 2018-го в Москве - был подписан соответствующий протокол.

Депутаты единогласно поддержали ратификацию протокола.

Теги:
договоры, Россия, Южная Осетия


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