Гражданам Южной Осетии позволили бессрочно находиться на территории России

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут бессрочно находиться на территории России. Парламент Южной Осетии в четверг 27 декабря ратифицировал протокол о внесении изменений в союзнический договор между двумя странами, предусматривающих снятие временных ограничений для граждан Южной Осетии, посещающих Россию, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Ранее граждане Южной Осетии могли пребывать на территории России не более 90 дней. Это создавало определенные неудобства студентам из Южной Осетии, которые обучаются в российских вузах, и многим другим, которые выезжали в Россию на более длительное время. При этом подобные ограничения не действовали в отношении граждан России в Южной Осетии.

Договоренность о снятии этих ограничений была достигнута во время встречи президентов двух стран в ноябре прошлого года. Через год – в ноябре 2018-го в Москве - был подписан соответствующий протокол.

Депутаты единогласно поддержали ратификацию протокола.