Первая группа военнослужащих США покинула Сирию

По сообщению СМИ, не менее 50 военнослужащих США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасака и отправились в сторону Ирака на бронированных автомобилях.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. США начали вывод войск из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

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По данным турецкого агентства, не менее 50 служащих армии США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасака и отправились в сторону Ирака на бронированных автомобилях.

Сообщается, что на складе площадью около 400 квадратных метров находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.

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Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что сотрудников Госдепартамента эвакуируют в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

*Запрещенная в России террористическая организация.