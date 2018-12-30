Первая группа военнослужащих США покинула Сирию

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. США начали вывод войск из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.
По данным турецкого агентства, не менее 50 служащих армии США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасака и отправились в сторону Ирака на бронированных автомобилях.
Сообщается, что на складе площадью около 400 квадратных метров находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.
Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.
Лавров о выводе войск США из Сирии: присутствовали незаконно
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что сотрудников Госдепартамента эвакуируют в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.
*Запрещенная в России террористическая организация.