Саркофаги римского периода обнаружили в Египте

Миссия египетского министерства по делам памятников древности обнаружила несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Саркофаги римского периода истории Египта обнаружила миссия египетского министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьят близ побережья Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

"Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду", - говорится в опубликованном сообщении министерства по делам древних памятников.

© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта Артефакты, найденные при раскопках в Египте

По словам генерального секретаря Высшего совета по памятникам древности Мустафы аль-Вазири, на некоторых саркофагах можно разглядеть черты лиц людей, на других - изображения инженерных сооружений. В саркофагах обнаружены останки усопших.

© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта Артефакты, найденные при раскопках в Египте

Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия. В частности, найдены перстни с изображением виноградной лозы.