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Саркофаг римского периода, найденный в Египте

Саркофаги римского периода обнаружили в Египте

© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта
Новости
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Миссия египетского министерства по делам памятников древности обнаружила несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Саркофаги римского периода истории Египта обнаружила миссия египетского министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьят близ побережья Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

"Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду", - говорится в опубликованном сообщении министерства по делам древних памятников.

Артефакты, найденные при раскопках в Египте
© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта
Артефакты, найденные при раскопках в Египте

По словам генерального секретаря Высшего совета по памятникам древности Мустафы аль-Вазири, на некоторых саркофагах можно разглядеть черты лиц людей, на других - изображения инженерных сооружений. В саркофагах обнаружены останки усопших.

Артефакты, найденные при раскопках в Египте
© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта
Артефакты, найденные при раскопках в Египте

Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия. В частности, найдены перстни с изображением виноградной лозы.

 



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