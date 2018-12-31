Путин в новогоднем обращении призвал россиян сплотиться и пожелал им благополучия

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении призвал россиян сплотиться, а также отметил, что душевная щедрость востребована и в праздничные дни, и в будни.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать ему руку

"У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались", - передает слова российского президента РИА Новости.

Он отметил, что в новогоднюю ночь, "как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи".

"И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - подчеркнул президент.

По его словам, сделать это возможно только объединившись вместе.

"Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей", - заявил Путин.

Первыми новогоднее обращение увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где в 15:00 мск наступает Новый год. В 16:00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ - в 19:00.