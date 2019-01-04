Мемориал с фамилиями погибших установят на месте обрушения дома в Магнитогорске

В списке погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 39 фамилий, среди них две семьи с маленькими детьми, а также граждане Таджикистана - женщина и трое детей.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Мемориал с фамилиями погибших и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках спасенного 11-месячного ребенка, соорудят на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске, где будут снесены седьмой и восьмой подъезды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

© Sputnik / Илья Московец МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

"Губернатор поставил задачу сделать мемориал (на месте обрушения). На одной стене будет изображен спасатель, несущий Ванечку (спасенный 11-месячный ребенок - ред.). Там разместят икону, которая осталась целой после обрушения и висела прямо там наверху, либо ее нарисуют. На другой стене будет список погибших. Пока такая концепция", - сказал Федечкин.

По его словам, сейчас детали прорабатываются.

Администрация Магнитогорска Челябинской области в пятницу 4 января опубликовала имена погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома. В списке 39 фамилий, среди них две семьи с маленькими детьми, а также граждане Таджикистана - женщина и трое детей.

В понедельник 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг 3 января МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.