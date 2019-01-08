США расширили санкции против Венесуэлы

Все активы указанных в санкционном списке лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Минфин США во вторник 8 января внес в санкционные списки семерых граждан Венсуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / FEDERICO PARRA Хаджимба посетит Венесуэлу с двухдневным визитом

Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.

Данные лица и компании вовлечены в "крупную коррупционную схему", цель которой - пользоваться практикой валютного обмена правительства Венесуэлы, сообщает минфин США.

"Эта схема дает до 2,4 миллиардов долларов (ежегодно) коррупционных доходов", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В список лиц, против которых введены санкции, включена, в частности, экс-глава казначейства Венесуэлы Клаудиа Патрисия Диас.

"Люди, связанные с режимом Венесуэлы, разворовали миллиарды долларов на фоне страданий народа Венесуэлы. Министерство финансов (США) вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа", - заявил в этой связи министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции введены после приговора другому экс-главе казначейства Венесуэлы, Алехандро Хосе Андраде, в американском суде. Андраде в ноябре 2018 года получил 10 лет тюрьмы в США за получение взяток почти на один миллиард долларов в описываемой минфином США схеме.