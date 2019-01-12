Посол России в Венесуэле: США усложняют поиск политического решения ситуации в стране

США отказались признавать власть избранного президента Николаса Мадуро в Венесуэле, в посольстве России указали на то, что это сужает поиск политического урегулирования в стране.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. США осложняют поиск политического решения по ситуации в Венесуэле тем, что не признают власть избранного президента страны Николаса Мадуро, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

"Полагаю, что единственным следствием всех этих демаршей США, "Группы Лимы" и ЕС станет только то, что возможности для поиска политического решения, к сожалению, еще более сузятся. В этом отношении куда как правильнее выглядит позиция Мексики, которая действительно нацелена на то, чтобы искать выход, а не устраивать Каракасу обструкцию", - сказал дипломат.

Заемский также отметил, что позиция Вашингтона не ухудшит положение Венесуэлы.

"Я не вижу, как это может усложнить социально-экономическое положение. Да и с точки зрения положения на международной арене не думаю, что что-то сильно изменится. Ведь все эти страны и ранее критиковали президентские выборы 20 мая", – сказал посол.

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В столице Венесуэлы в четверг 10 января состоялась инаугурация избранного президента Николаса Мадуро. Он получил на прошедших выборах поддержку 67,8% избирателей. Согласно Конституции страны, Мадуро пробудет на посту президента до 2025 года.

О непризнании нового срока Мадуро, помимо США, заявили Организация Американских государств и участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики.