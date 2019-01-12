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Компания SpaceX сократит десять процентов своих сотрудников

© AFP 2018 / JIM WATSON
Новости
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Американская компания, производитель космической техники SpaceX намерена минимизировать расходы и расстаться с 600 своими сотрудниками.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Около 600 человек намерена освободить от обязанностей компания SpaceX, это составляет десять процентов от общего числа всех сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times. SpaceX должна стать более стройной, объяснили в компании.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Чтобы продолжить осуществлять доставку нашим клиентам и преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе, SpaceX должна стать более стройной компанией. Это означает, что мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", - приводит агентство слова из заявления компании.

Сокращенному персоналу предложат выплату в размере восьмимесячного оклада и другие привилегии. Кроме того, компания заявила, что поможет им с поиском новой работы.

Компания SpaceX, которую возглавляет инженер Илон Маск, была создана в 2002 году. За последние три года численность сотрудников компании выросла почти на две тысячи, составив шесть тысяч человек. Малое количество персонала объясняется минимизацией расходов и удешевлением космических запусков.

Одна из самых знаменитых технологий компании - это семейство ракет тяжелого класса Falcon 9, которая состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин и жидкий кислород.



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