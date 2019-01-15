Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом России

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Наиболее комфортным для проживания российским городом назван Нижний Новгород. В рейтинге городов мира, подготовленном исследовательским сервисом Numbeo, он занял 109 место из 226.

В список попали еще четыре российских города: Санкт-Петербург на 182 месте, российская столица, занявшая 191 место в рейтинге, Екатеринбург на 199 и Новосибирск, который находится на 206, сообщает РИА Новости.

Лучшими по версии Numbeo стали Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. А самыми худшими для проживания названы Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.

Рейтинг сервиса Numbeo, специализирующегося на сборе статистических данных о городах и странах, основан на восьми индексах. В частности, эксперты исходят из покупательной способности населения, безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, транспортной загруженности города, соотношения цен на недвижимость и доходов населения, а также уровня загрязнения окружающей среды и климата.