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Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом России

© Sputnik / Роман Владимиров
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В рейтинг исследовательского сервиса Numbeo попали пять российских городов.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Наиболее комфортным для проживания российским городом назван Нижний Новгород. В рейтинге городов мира, подготовленном исследовательским сервисом Numbeo, он занял 109 место из 226.

© Sputnik
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В список попали еще четыре российских города: Санкт-Петербург на 182 месте, российская столица, занявшая 191 место в рейтинге, Екатеринбург на 199 и Новосибирск, который находится на 206, сообщает РИА Новости.

Лучшими по версии Numbeo стали Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. А самыми худшими для проживания названы Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.

Рейтинг сервиса Numbeo, специализирующегося на сборе статистических данных о городах и странах, основан на восьми индексах. В частности, эксперты исходят из покупательной способности населения, безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, транспортной загруженности города, соотношения цен на недвижимость и доходов населения, а также уровня загрязнения окружающей среды и климата.



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