Путин: "новая церковь" на Украине - политический проект

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал предоставление томоса об автокефалии украинской "новой церкви" попыткой легализовать раскольнические общины на Украине.

© Sputnik / Сергей Пятаков В РПЦ назвали канонически ничтожным решение "объединенного собора" в Киеве

В интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости", опубликованном на сайте Кремля, российский лидер заявил, что это - грубое нарушение православных канонов. Попытки загнать верующих в чужой храм чреваты последствиями, добавил президент.

"И тем не менее оно (украинское руководство – ред.) готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть. Все это видят в православном мире", — добавил он.

Путин выразил уверенность, что "новая церковь" на Украине - это политический проект, который направлен на разделение народов Украины и России.

"Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", — напомнил Путин, заверив при этом, что Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы в соседней стране.

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.