Белый дом вызвал из вынужденного отпуска часть своих служащих

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч государственных служащих, которые ранее были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Сообщается, что на работу призвали вернуться госслужащих, ответственных за выплату налоговых возмещений, следящих за безопасностью полетов и проводящих проверки продуктов и лекарственных средств. Им придется работать без оплаты. Во вторник 15 января суд отклонил заявление профсоюзов, представляющих авиадиспетчеров и других государственных служащих, с требованием обязать власти выплачивать зарплату работникам федеральных учреждений, вынужденным работать во время шатдауна.
Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причиной шатдауна стали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.
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Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.