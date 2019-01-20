Американский военный корабль вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту вошел в акваторию Черного моря в субботу 19 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Американский эсминец Donald Cook прошел пролив Дарданелы и стал двигаться на север в субботу 19 января.

Как сообщается на сайте Шестого флота Военно-морских сил США, военный корабль направлен в Черное море для проведения операций "по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности".

Прибытие эскадренного миноносца продемонстрирует оперативную совместимость Военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе, заявил капитан корабля Мэттью Дж. Пауэл.

Корабли Черноморского флота уже начали следить за судном, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский национальный центр управления обороной.

За прошедший год в Черном море побывали шесть американских кораблей. Также, шестого января в акваторию Черного моря заходил десантный корабль "Форт Макгенри". В российском оборонном ведомстве сообщили, что действия корабля контролировал сторожевой корабль "Пытливый". Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал поход американского корабля демонстрацией силы и подчеркнул, что он не представлял для России какой-либо угрозы.

Эсминец Donald Cook эксплуатируется с 1998 года. Основное его вооружение - это крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.