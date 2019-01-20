Защита Вышинского обжаловала решение Херсонского суда о продлении ареста

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда в Херсоне о продлении его ареста.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский подал апелляцию на решение Херсонского суда о продлении ареста его подзащитного, сообщает РИА Новости.

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По его словам, апелляция уже отправлена по почте в Херсонский апелляционный суд и будет рассмотрена в начале февраля.

Ранее городской суд Херсона оставил Вышинского под стражей до 16 февраля.

Доманский также сообщил, что намерен подать жалобу на проведение у него обысков 17 и 18 января в нарушение закона об адвокатуре.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.