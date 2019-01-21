Житель Северной Осетии не отгадал ни одного числа лотереи и стал миллионером

Мужчина стал первым миллионером в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году, по сообщению Sputnik Южная Осетия.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Житель Моздока в Северной Осетии стал победителем лотереи "12/24", выиграв свыше девяти миллионов рублей, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Заветный билет обошелся счастливчику в 60 рублей.

Самое удивительное в этой истории, что победитель не отгадал ни одного числа победной комбинации, однако правила лотереи признают выигрыш за участником, который верно отметил либо все числа комбинации, либо ни одного.

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