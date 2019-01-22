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Евросоюз посмертно освободил Кобзона от санкций

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ранее ЕС включил Кобзона в санкционный список лиц, которых считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Совет ЕС посмертно исключил из санкционного списка по Украине Иосифа Кобзона, сообщает РИА Новости со ссылкой на   опубликованный во вторник документ.

Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время выступления на вечеринке в честь юбилея Prado Cafе.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Иосиф Кобзон: великий и немодный

"После смерти указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года", — говорится в документе в базе данных ЕС.

Народный артист СССР, уроженец Донбасса, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа прошлого года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

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