Евросоюз посмертно освободил Кобзона от санкций

Ранее ЕС включил Кобзона в санкционный список лиц, которых считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Совет ЕС посмертно исключил из санкционного списка по Украине Иосифа Кобзона, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный во вторник документ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Иосиф Кобзон: великий и немодный

"После смерти указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года", — говорится в документе в базе данных ЕС.

Народный артист СССР, уроженец Донбасса, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа прошлого года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.