Граждане России будут вставать на воинский учет по месту проживания

Ответственные за военно-учетную работу лица обязаны в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто должен состоять, но по какой-то причине не состоит на учете.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Госдума России приняла закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания, сообщает РИА Новости.

Необходимость принятия закона была обусловлена тем, что большое количество призывников, которые приехали на учебу в крупные города, не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства, и соответственно невозможно поставить их на воинский учет.

Нормы закона не освобождают граждан, у которых отсутствует регистрация по месту жительства и месту пребывания, от обязанности состоять на воинском учете.

Ответственные за военно-учетную работу лица будут обязаны вручить таким гражданам повестку в военкомат.