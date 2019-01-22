Пассажир "Аэрофлота" хотел угнать самолет

На борту пассажирского самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Сургут, произошла нештатная ситуация.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Пассажир рейса SU1515, летевшего из Сургута в Москву, потребовал изменить курс самолета, после чего, как известно из источника в авиационных кругах, экипаж уговорил его дозаправиться в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что самолет поменял курс по требованию пассажира, который в настоящее время остается в самолете.

"Самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске", — говорится в сообщении информационного центра комитета.

Как следует из данных онлайн-табло, рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19:30. Согласно данным онлайн-табло "Аэрофлота", самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска в 16:24 по местному времени.

Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира — 41-летнего Павла. Его мотивы пока неясны.

На подъезде к аэропорту дежурят экипажи полиции, все машины проверяют. Журналистов и пассажиров перестали пускать в аэропорт, при этом нет информации, эвакуировали ли пассажиров из здания.