Дамаск пригрозил ответно ударить по аэропорту Тель-Авива

Израиль в ночь на понедельник совершил самый масштабный налет по иранским точкам в Сирии с мая прошлого года.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сирия пообещала предпринять симметричные меры против Израиля, "реализовав свое законное право защищаться", сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление постоянного представителя Арабской республики в ООН Башара аль-Джаафари.

© AFP 2019 / Jack Guez Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску и другим провинциям Сирии

МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры <...>, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", - сказал аль-Джаафари.

Израильские военные в ночь на понедельник нанесли несколько ударов по Сирии. В Тель-Авиве утверждают, что это стало ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формированиями с территории арабской республики. В итоге погибли четверо сирийских военных.