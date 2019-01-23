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ФСБ России пресекла деятельность 86 человек, подпольно изготовлявших оружие

© Sputnik / Евгений Биятов
Новости
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Из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Девять подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и их сбыту в 32 регионах России пресекла ФСБ, по итогам операции остановлена деятельность 86 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

© Фото : ФСБ РФ
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны" - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела по статьям "незаконный оборот оружия", "незаконный оборот взрывчатых веществ" и "незаконное изготовление оружия" будут возбуждены после проведения экспертиз изъятого вооружения.

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