Сенат США положит конец рекордному шатдауну, который уже помешал работе ФБР

Противостояние президента США Дональда Трампа и демократов по вопросам обеспечения безопасности на границе с Мексикой обернулось самым долгим в истории закрытием федеральных ведомств и учреждений.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сенат США проголосует в четверг по двум проектам прекращения "шатдауна", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Трамп может предложить демократам компромиссный вариант выхода из "шатдауна"

"Со стеной"

Сначала Сенат рассмотрит план, предложенный президентом Дональдом Трампом, который подразумевает выделение 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены в обмен на легализацию некоторых мигрантов.

Демократы ранее отвергли этот план, и сейчас он может быть заблокирован их меньшинством в сенате.

"Без стены"

Второй вариант, поддерживаемый демократами, предполагает не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.

Если законопроект "со стеной" провалится при голосовании, законопроект "без стены" может собрать голоса демократов и некоторого количества республиканцев, которым необходимо переизбираться в 2020 году и для которых "шатдаун" несет опасность потери популярности.

"Остановите глупость"

Один из сенаторов США демократ Марк Уоррен представил во вторник законопроект о предотвращении "шатдауна", который назвал "Прекращение шатдаунов, которые могут вызвать ненужные неприятности и причинить ущерб в последние годы" - сокращенно Stop STUPIDITY, то есть "Остановите глупость".

© Sputnik / Владимир Астапкович Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

По предложению сенатора, финансирование должно автоматически продолжаться для всех учреждений по бюджету предыдущего года, как это делается в большинстве стран. Уорнер при этом предложил не продлевать автоматически бюджет Белого дома и конгресса в расчете, что это заставит переговорщиков искать компромисс.

Почему пострадало ФБР

Ассоциация агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США заявила, что бюджетный кризис угрожает работе ведомства.

Среди прочего, спецслужбе стало сложнее проводить контртеррористические операции.

"Подготовка к операциям по реагированию на ЧП была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это длится не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств. Это негативно сказывается на возможности выполнять нашу работу и защищать американский народ", — отметили в ФБР, пишет портал 360.

Ведомство также сообщило, что испытывает трудности с информаторами и переводчиками, котором больше не может платить, а это наносит ущерб спецоперациям и ведению расследований.

Около четверти федеральных министерств и ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря, что не дает профинансировать упомянутые учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели более 5 миллиардов долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Нынешний шатдаун, начавшийся 22 декабря, уже превзошел рекорд, поставленный в декабре 1995-январе 1996 года, когда из-за нехватки финансирования федеральное правительство было закрыто 21 день.

Читайте также:

Сенат США заблокировал принятие санкций против России, Сирии и Ирана>>

Год "исторических достижений": Трамп оценил 2018 год>>

Абсолютное ничего: Трамп заявил о величайшем обмане в истории американской политики>>