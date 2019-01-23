Угонщику самолета Сургут – Москва предъявили обвинение

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении жителя Югры Павла Шаповалова меры пресечения в виде заключения под стражу.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне самолета жителю Югры Павлу Шаповалову, который во вторник 22 января заставил экипаж рейса "Аэрофлота" сменить курс, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, медицинское освидетельствование показало, что в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не было. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

На допросе мужчина не смог объяснить свой поступок, но заверил, что не употреблял наркотики, а оружия и взрывчатки у него не было.

Следователи допросили членов экипажа, совершеннолетних пассажиров рейса, а также родственников и знакомых Шаповалова. По месту жительства обвиняемого проведены обыски. На борту рейса не было обнаружено никакого оружия или взрывчатки.

Во вторник 22 января самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным Следственного комитета России, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан.