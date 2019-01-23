Сирийский вопрос: о чем будет предстоящая встреча Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоятся в Москве в среду.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и в первую очередь ситуацию вокруг Сирии, рассказали Sputnik Turkey депутаты турецкого парламента.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Предстоящие переговоры могут сыграть решающую роль в урегулировании сирийского вопроса с учетом сохранения территориальной целостности Сирии и обеспечения стабильности в регионе, считают парламентарии.

"Я убежден, что тесное взаимодействие Турции и России, о чем неоднократно заявляли лидеры двух стран, внесет значимый вклад в разрешение широкого спектра вопросов в регионе, главным образом, конечно, сирийского урегулирования. Мы все видим, какую большую пользу приносят частые личные контакты лидеров двух стран, обсуждение актуальных вопросов с глазу на глаз и в составе делегаций", - заявил Мурат Байбатур, депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председатель российско-турецкой межпарламентской группы дружбы.

Байбатур также отметил, что Турция рассматривает идею создания "зоны безопасности" в Сирии исключительно "в рамках ее территориальной целостности для предотвращения террористической угрозы в регионе и восстановления там необходимой инфраструктуры".

Депутат уточнил, что речь идет о попытке предотвращения террористических атак, которые могут быть совершены против Турции, а также обеспечении переезда сирийских граждан в безопасные для жизни районы страны с восстановлением всей необходимой инфраструктуры.

Член межпарламентской российско-турецкой группы дружбы Хасан Туран указал на тот вклад в укрепление мира в Сирии, который вносит взаимодействие Турции и России в рамках астанинского переговорного формата.

В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН.

"Территориальная целостность Сирии очень важна для обеих стран, и масштабное сотрудничество имеет жизненно важное значение для ее обеспечения и поддержания. Турция и Россия прилагают эффективные усилия на пути обеспечения в Сирии мира, стабильности и безопасности. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы астанинский формат переговоров с участием России, Турции и Ирана продолжал эффективно функционировать", - сказал Туран.

Помимо сирийского вопроса, лидеры России и Турции обсудят вопросы наращивания торговых отношения, взаимодействие в рамках строительства атомной электростанции "Аккую". Стоимость этого проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

Путин и Эрдоган планируют также обсудить завершение строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", которое предполагает наличие двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Начать поставки газа планируется в конце 2019 года.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. За январь-ноябрь 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 23,2 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 19,4 миллиарда долларов и импорта — 3,8 миллиарда долларов.

В 2019 году Россия и Турция планирую провести перекрестные Годы культуры и туризма.