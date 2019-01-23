Усиление антироссийских санкций предсказали в МИДе России

Россия не будет играть в игру без правил, но в то же время будет искать законные пути обхода санкций, заявили в российском МИДе.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Замглавы МИДа России Александр Панкин в ходе экспертной дискуссии на площадке клуба "Валдай" предположил, что санкции против России будут усилены.

© Sputnik / Владимир Федоренко Когда надо говорить "спасибо, санкции": Россия отказалась от ПАСЕ

"Эскалация безусловно будет, потому что мы - неудобный партнер и мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту", - приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, в сложившихся условиях Москва намерена искать обходные пути для работы с партнерами в сфере энергетики, но не станет "играть в игру без правил".

"Мы будем продолжать уверенно делать то, что делаем - диверсифицировать энергетический сектор, искать партнеров, работать с ними, будем терять какие-то рынки - будем находить другие", - сказал Панкин.

О том, что Вашингтон сделал санкции фактором международных отношений, которые на сегодняшний день применяются в отношении 70 стран, заявил и замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Однако, по замечанию дипломата, "целый ряд государств знает способы, как этому противостоять".