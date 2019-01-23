Усиление антироссийских санкций предсказали в МИДе России

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Замглавы МИДа России Александр Панкин в ходе экспертной дискуссии на площадке клуба "Валдай" предположил, что санкции против России будут усилены.
"Эскалация безусловно будет, потому что мы - неудобный партнер и мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту", - приводит слова дипломата РИА Новости.
По его словам, в сложившихся условиях Москва намерена искать обходные пути для работы с партнерами в сфере энергетики, но не станет "играть в игру без правил".
"Мы будем продолжать уверенно делать то, что делаем - диверсифицировать энергетический сектор, искать партнеров, работать с ними, будем терять какие-то рынки - будем находить другие", - сказал Панкин.
О том, что Вашингтон сделал санкции фактором международных отношений, которые на сегодняшний день применяются в отношении 70 стран, заявил и замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Однако, по замечанию дипломата, "целый ряд государств знает способы, как этому противостоять".