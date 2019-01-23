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МИД России потребовал от Киева незамедлительно освободить Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (118)
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В российском МИДе призвали профильные международные структуры более жестко реагировать на ситуацию с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от украинских властей незамедлительного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Уголовное дело заведено на сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

Она также призвала профильные международные структуры более жестко реагировать на ситуацию, которую охарактеризовала как "откровенную расправу над неугодным сотрудником СМИ", сообщает РИА Новости. 

"Мы вновь обращаем внимание международного правозащитного сообщества к тому факту, что репрессивным киевским режимом за выполнение своего, подчеркиваю, профессионального долга журналист продолжает незаконно удерживаться", - сказала она в ходе брифинга в Москве.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. После задержания Вышинского Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Воспрепятствование законной деятельности журналиста" и "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (118)
Теги:
Россия, МИД, Украина, Вышинский


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