Суд на два месяца арестовал обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК России, во время полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Ханты-Мансийский районный суд принял решение арестовать на два месяца, до 22 марта 2019 года, пассажира рейса "Сургут-Москва", обвиняемого в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Павел Львов Угонщику самолета Сургут – Москва предъявили обвинение

"Оснований, препятствующих нахождению под стражей, в судебном заседании не установлено… На основании изложенного… суд постановил избрать Шаповалову Павлу Павловичу… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 марта 2019 года", — сказал судья Ринат Ахметов.

Представитель защиты перед объявлением о меры пресечения настаивал на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, так как обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений.

Государственный защитник заявил, что обвиняемый намерен обжаловать это постановление.

"Он высказал свое мнение, что полностью не согласен с предъявленным обвинением… Он не может объяснить, что и как произошло. Говорит: я не могу этого объяснить, сходил в туалет, шел обратно на место, стояла стюардесса, и с какой целью подошел к ней — объяснить не могу. Бес напал? Не поясняет", — сказал Жердев.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.