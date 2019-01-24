Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в Сирии

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Москве в среду 23 января.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Лидеры России и Турции обсудили в ходе переговоров в Москве в среду 23 января вопросы двустороннего сотрудничества, шаги по урегулированию конфликта в Сирии, вывод американских войск из Сирии, строительство "Турецкого потока".

Встреча в Москве длились около трех часов. Сначала Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глаз, после чего к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжились.

Сотрудничество в Сирии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил вклад Турции в уничтожение террористов в Идлибе и подчеркнул, что обеим странам надо работать сообща для окончательного снятия напряженности в этом районе. Российский лидер напомнил при этом, что в Сирии действует режим прекращения боевых действий.

© AP Photo. Turkish Defence Ministry via AP, Pool Анкара настаивает на изъятии оружия, поставленного США сирийским курдам

Стороны договорились о координации действий по военной и дипломатической линиям, в частности, заявили о сотрудничестве в вопросе возвращения беженцев в Сирию.

Сообщается также, что главы министерств обороны России и Турции продолжат переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе. По словам Эрдогана, у Анкары и Москвы нет проблем по этому вопросу.

По словам Путина, астанинский формат остается наиболее продуктивным в урегулировании сирийской проблематики, однако отметил работу по Конституционному комитету Сирии, благодаря которому удалось заложить основу для запуска политического регулирования ситуации в стране.

По словам Путина, то, что партнеры в Женеве отказались работать с Россией по формированию Конституционного комитета Сирии, удивляет, но призвал запастись терпением. Сообщается, что МИД проведет переговоры с западными партнерами.

Путин также заявил, что Москва поддерживает налаживание диалога сирийских властей с курдами, отметив, что такой диалог будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, а также "пойдет на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам".

Вывод американских войск из Сирии

Лидеры России и Турции в ходе переговоров в Москве также обсудили процесс вывода войск США из Сирии.

Президент Турции подчеркнул важность недопущения вакуума власти после вывода военных. Путин напомнил, что войска США находятся в Сирии незаконно, так как у них нет приглашения Дамаска, а также по этому вопросу нет решения ООН, в то же время российский лидер указал на то, что Россия сумела наладить конструктивную работу с США по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Путин выразил надежду на продолжение этой работы.

"Турецкий поток"

По итогам переговоров Путин выразил надежду, что работы по укладке сухопутной части "Турецкого потока" будут вестись такими же темпами, как и строительство морской части. Он заверил, что газопровод удастся запустить до конца текущего года.

Ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы, заявил российский президент.