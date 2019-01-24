Ведущего шоу на RT, экс-первого министра Шотландии арестовали

Алекс Салмонд, бывший первый министр Шотландии, предстанет перед судом в Эдинбурге в четверг, сообщают СМИ.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд арестован шотландской полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Evening Standard.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Симоньян прокомментировала нападки на RT, прозвучавшие в Шотландии

"Мы можем подтвердить, что 64-летний мужчина был арестован, ему предъявили обвинения", — приводит издание слова представителя полиции Шотландии.

Других подробностей издание не приводит, однако предполагается, что арест может быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации.

Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что "ведущий политического шоу на нашем канале (Russia Today — ред.), бывший глава Шотландии Алекс Салмонд только что арестован".

Симоньян напомнила, что другому ведущему политического шоу RT - Джулиану Ассанжу — "были предъявлены "сексуальные" преступления". "Думаю, здесь будет то же самое", — добавила она.

Сам Салмонд категорически отрицает, что домогательства имели место, и подал в суд на региональное правительство в связи с тем, как оно вело расследование по этим жалобам. Ранее Салмонд заявил, что покидает Шотландскую национальную партию, членом которой он был 45 лет, во имя ее интересов.

Также ранее он заявлял о намерении добиваться справедливости в суде и для оплаты судебных расходов провел летом прошлого года краудфандинговую кампанию.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел "Шоу Алекса Салмонда" на телеканале RT.