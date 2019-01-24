Бывшего главу правительства Шотландии отпустили после допроса

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Бывшего главу правительства Шотландии и ведущего политического шоу на RT Алекса Салмонда, подозреваемого в домогательствах, отпустили после допроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

© REUTERS / Russell Cheyne Ведущего шоу на RT, экс-первого министра Шотландии арестовали

"Я полностью опровергаю эти обвинения в преступлениях и я буду защищать себя в суде", — приводит издание слова Салмонда.

Салмонд сам пошел в полицию на первый допрос по делу о домогательствах. Согласно последним данным, он отпущен после допроса.

Скандал вызвали две жалобы на сексуальные домогательства со стороны Салмонда в 2013 году, в его бытность первым министром. Сам он категорически отрицает, что домогательства имели место, и подал в суд на региональное правительство в связи с тем, как оно вело расследование по этим жалобам.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел "Шоу Алекса Салмонда" на телеканале RT.