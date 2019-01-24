Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева признал виновным экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госимене и заочно приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
"Суд постановил Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины и назначить ему наказание по части 1 статьи 11 в виде 13 лет лишения свободы, по части 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины — в виде 12 лет лишения свободы… Определить Януковичу Виктору Федоровичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", — зачитал приговор председательствующий судья Владислав Девятко.
Арест имущества экс-президента оставлен в силе. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Дело против Януковича, начатое в июне 2017 года, одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.