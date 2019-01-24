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Виктор Янукович.

Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Новости
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По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить экс-президенту Виктору Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева признал виновным экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госимене и заочно приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью РИА Новости
© Sputnik / Илья Питалев
Экс-президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене

"Суд постановил Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины и назначить ему наказание по части 1 статьи 11 в виде 13 лет лишения свободы, по части 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины — в виде 12 лет лишения свободы… Определить Януковичу Виктору Федоровичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", — зачитал приговор председательствующий судья Владислав Девятко.

Арест имущества экс-президента оставлен в силе. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Дело против Януковича, начатое в июне 2017 года, одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. 

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