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Более десяти российских военных кораблей вышли в Черное море на учения

© Sputnik / Василий Батанов
Новости
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Учения Черноморского флота России посвящены отработке противовоздушной обороны.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Учения Черноморского флота, в которых задействовано более десяти кораблей, проходят в морских полигонах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

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Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки флота, говорится в сообщении. В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Отмечается, что корабли проведут учения по противовоздушной обороне. В роли "противников" выступят экипажи самолетов Су-24 и СУ-30СМ морской авиации и ПВО флота. Всего в мероприятии задействовано более двух тысяч военнослужащих из состава экипажей кораблей, береговых воинских частей и морской авиации.

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Теги:
учения, Россия, флот, Черное море


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