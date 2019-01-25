Резвая курица: в России повысились цены на различные виды мяса

В сравнении с показателями прошлого года в январе 2019 года средневзвешенная оптовая цена на курятину составила 117,2 тысячи рублей за тонну.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Минсельхоз России опубликовал данные о резком повышении цен на мясо кур, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Управление госстатистики Абхазии рассказало, как формируется потребительская корзина

Средняя потребительская цена продукта выросла за год на 22,4 процента и на 14 января равнялась 152,71 рубля за килограмм, отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что подорожали и другие виды мяса - говядина и свинина. Но в отличие от мяса кур рост цен в этих категориях оказался не таким значительным (3,4 и 8 процентов соответственно).

Ранее Росстат рассказал, что в 2018 году цены на продовольственные товары в России выросли на 4,7%.

Цены на сахар-песок взлетели на 28,3% по отношению к декабрю 2017 года, на яйца куриные - на 25,9%, на мясо и птицу - на 9,7%.