Шатдаун, выйди вон: Трамп пообещал возобновить работу госведомств

Разногласия американского президента с демократами привели к самому длительному шатдауну в истории США.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в пятницу заявил, что удалось достичь соглашения с демократами и прекратить шатдаун, сообщает РИА Новости.

© Fotolia / Gary Сенат США положит конец рекордному шатдауну, который уже помешал работе ФБР

"Мы достигли соглашения и наши ведомства возобновят работу", — сказал он.

Однако новая сделка временная и расчитана лишь на "три недели". Трамп сообщил, что подпишет закон, который откроет правительство до 15 февраля.

"В течение предстоящего 21 дня я рассчитываю, что демократы и республиканцы будут действовать из благих побуждений, это возможность для всех сторон работать вместе на благо нашей прекрасной, красивой страны", — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

При этом лидер США дал понять, что строительство стены на границе с Мексикой - решенный вопрос, пригрозив, если не удастся договориться, либо снова закрыть правительство, либо использовать "полномочия, предусмотренные законами и конституцией США, чтобы реагировать на эту чрезвычайную ситуацию".

Самый протяженный в истории США шатдаун продолжается уже 34 дня. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.