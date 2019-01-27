Россия зафиксировала маневры американского военного субспутника на орбите

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Маневры отделившегося от американского военного космического аппарата субспутника зафиксировали российские средства слежения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Астрокосмический научный центр (АНЦ).

© Sputnik / Антон Денисов Курс на космос: Турция создает собственное Космическое агентство

Отмечается, что маневры одного из них Москва фиксирует с 2018 года.

Российская автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала отделение двух субспутников USA-285 и USA-286 от аппарата-носителя EAGLE 23 апреля 2018 года, говорится в сообщении. При этом, по данным агентства, анализ движения малых аппаратов выявил непрогнозируемое изменение траектории одного из них, что может быть признаком маневренных возможностей.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя космические аспекты "Обзора политики США в сфере ПРО", заявили, что планы США по использованию в ближайшей перспективе космоса для боевых операций реальны. По мнению МИДа России, Вашингтон предпочел вернуться к реализации очередной версии программы "Звездных войн" времен Рональда Рейгана.