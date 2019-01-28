Власти Венесуэлы готовы к переговорам с оппозиционерами

Ранее глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который возложил на себя исполнение полномочий президента страны, призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и второго февраля.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что правительство Венесуэлы готово к переговорам с представителями оппозиции, если они этого захотят, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Арреаса подчеркнул, что законная власть Венесуэлы никогда "не вставала из-за стола переговоров" в отличие от оппозиции.

"Я бы хотел, чтобы желание исходило с их стороны. Чтобы они попросили разрешения у своих начальников в США, чтобы мы сели за стол переговоров и начали искать решение", — сказал он, отметив, что переговоры возможны исключительно в рамках Конституции Венесуэлы, которой подчиняются не только оппозиция, но и власти.

© Sputnik / Марко Бельо Гуаидо собирается объявить мобилизацию сторонников

Арреаса также заявил, что правительство Венесуэлы поддерживает "постоянную связь" с оппозицией.

Он напомнил, что еще в декабре власти и оппозиция Венесуэлы "были на грани достижения соглашения, где они (оппозиция - ред.) предлагали возобновить деятельность Национальной ассамблеи на основе совместного соглашения между обоими секторами". Однако оппозиция в конечном итоге отказалась от этого соглашения. "Но связь существует", - отметил он.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на волне массовых антиправительственных протестов объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.