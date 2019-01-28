Жалобу защиты Вышинского на продление его ареста рассмотрят 31 января

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Апелляция защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста будет рассмотрена в четверг 31 января.
Херсонский апелляционный суд назначил рассмотрение на 15:30 часов по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.
Ранее городской суд Херсона продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей, однако отказал следствию в ограничении сроков его ознакомления с более чем 30 томами дела. В Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вышинский будет участвовать в заседании суда о законности его ареста>>
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.