Жалобу защиты Вышинского на продление его ареста рассмотрят 31 января

Херсонский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты журналиста Кирилла Вышинского на продление его ареста в четверг 31 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Апелляция защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста будет рассмотрена в четверг 31 января.

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Херсонский апелляционный суд назначил рассмотрение на 15:30 часов по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Ранее городской суд Херсона продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей, однако отказал следствию в ограничении сроков его ознакомления с более чем 30 томами дела. В Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.