МВД России показало видео задержания подозреваемого в краже картины Куинджи

В понедельник утром МВД России сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщает РИА Новости.

Задержанный не признал свою вину и факт, что ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики:

"Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин", — добавил он.

По словам подозреваемого, где он был днем 27 января, он "плохо помнит" и "ему нужно освежить память".

Украденная картина в настоящее время находится у правоохранительных органов и уже в понедельник может вернуться в музей, сообщили в департаменте музеев Минкультуры.

В воскресенье неизвестные похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД России сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", полиция выясняет, были ли у преступника сообщники. Задержанному грозит до 15 лет заключения, если будет установлено, что преступление было совершено группой или картина повреждена, следует из статьи 164 "Хищение предметов, имеющих особую ценность" Уголовного кодекса РФ.