МВД России: вероятно, боевики ИГ* готовят провокации у южных границ страны

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Боевики "Исламского государства" (ИГ)* в массовом порядке неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана, у южных границ России, возможно, готовится масштабная провокация с "выдавливанием" беженцев, заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, сообщает РИА Новости.

"Боевики ИГИЛ в массовом порядке там неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в строну РФ", — сказал Зубов.

По его словам, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана, "та идеология, которую они завозят, те их устремления, они изначально требуют повышенного внимания".

Зубов отметил, что западное разведывательное сообщество изучает сценарии возможных военных конфликтов в разных регионах России, одним из них называется Поволжье

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали теракты на юге страны. При этом специалисты отмечали, что зачастую террористы привлекают в качестве исполнителей преступлений именно мигрантов из стран Центральной Азии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.