Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обязательств по помощи беженцам

По словам турецкого лидера, Анкара направила на помощь сирийским беженцам около 35 миллиардов долларов в рамках совместного с ЕС плана по борьбе с миграционным кризисом.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил страны ЕС в том, что они не выполнили своих обязательств перед Турцией по миграционному соглашению, а также в неэффективной борьбе с террористической группировкой ИГ*, сообщает РИА Новости.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

© AFP 2018 / Ozan Kose Лавров об операции Турции в Сирии: цель - искоренение террористов

"Мы потратили 35 миллиардов долларов на нужды беженцев, которых у нас около четырех миллионов. ЕС дал слово оказать материальную помощь, но не сдержал его, внес символическую сумму. Турция – это страна, которая больше всех оказывает гуманитарную помощь. Это вопрос совести, а не денег", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Он также отметил, что западные страны осознали опасность ИГ* только тогда, когда она начала угрожать им, но они пытаются справиться с проблемой путем вооружения другой террористической организации (сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана - ред.).

"Мы продолжаем контакты с США и Россией, а также остальными странами, которые имеют военные присутствие в Сирии", - отметил турецкий лидер.

По его словам, Турция "очень скоро принесет спокойствие" на сирийские территории к востоку от Евфрата. "Мы очистим эти территории от боевиков ИГ*, которые прошли обучение, чтобы воевать против нас. Мы создадим зону безопасности, чтобы 4 миллиона беженцев смогли вернуться к себе домой", - добавил Эрдоган.

* Террористическая организация, запрещенная в России