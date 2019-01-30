Минкомсвязи России рассказало о судьбе Telegram

С апреля прошлого года Роскомнадзор блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Путин прокомментировал ситуацию с Telegram

Чиновник отметил, что государство не может себе позволить не исполнять собственные решения. При этом Иванов назвал Telegram "классным сервисом", блокировки которого можно было избежать, если бы выполнялись все требования по безопасности.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, а также других компаний, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

Тем не менее пользователи все еще получают доступ к мессенджеру через прокси и VPN.