Школы и больницы Кубани получили ложные сообщения о минировании

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Звонки и письма по электронной почте 30 января поступили в школы, объекты здравоохранения, администрации Краснодарского края, сообщает Кубань 24.

В Усть-Лабинске эвакуировали более пяти тысяч человек. После завершения всех проверок учреждения снова работают в штатном режиме, ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

В Краснодаре проверки продолжаются в 55 больницах, 92 школах, 242 административных учреждениях. На местах работают сотрудники МЧС, правоохранительные органы.

В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах. В среду сообщения о минировании получили в учреждениях Архангельска, Петрозаводска, Тамбова, Брянска и других городов.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.