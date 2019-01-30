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Школы и больницы Кубани получили ложные сообщения о минировании

CC0 / Gilles Lambert
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Из-за поступившей информации людей пришлось эвакуировать.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Звонки и письма по электронной почте 30 января поступили в школы, объекты здравоохранения, администрации Краснодарского края, сообщает Кубань 24.

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CC0
ФСБ: звонки о ложном минировании поступали в РФ из-за рубежа

В Усть-Лабинске эвакуировали более пяти тысяч человек. После завершения всех проверок учреждения снова работают в штатном режиме, ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

В Краснодаре проверки продолжаются в 55 больницах, 92 школах, 242 административных учреждениях. На местах работают сотрудники МЧС, правоохранительные органы.

В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах. В среду сообщения о минировании получили в учреждениях Архангельска, Петрозаводска, Тамбова, Брянска и других городов.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.



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