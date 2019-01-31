Гуаидо заявил о тайных встречах с военными Венесуэлы

Ранее правительство США предоставило Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным президентом страны, доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны, сообщает РИА Новости.

"Передача власти потребует поддержки со стороны военного контингента. У нас были тайные встречи с представителями сил безопасности и военными", — написал он в статье New York Times.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.