Гуаидо заявил, что смена власти в Венесуэле выгодна для России

Самопровозглашенный лидер также утверждает, что уже пытался наладить контакты с Москвой.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом государства, заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам - Москве и Пекину, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Гуаидо агентству Reuters.

© Sputnik / Лео Альварес Европарламент первым из европейских институтов признал Гуаидо главой Венесуэлы

"Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима", – сказал он.

По его словам, президент страны Николас Мадуро "не защищает интересы Венесуэлы" и иностранные инвестиции, и поэтому не выгоден в качестве партнера.

Спикер парламента также пообещал в случае победы оппозиции придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.

В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы и заявила о готовности быть посредником между властями и оппозицией.

США и ряд других стран заявили о его признании.