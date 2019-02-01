Трамп пообещал ответить на "российские нарушения ДРСМД"

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД, иначе Вашингтон приостановит обязательства по договору, что может произойти уже 2 февраля.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. США разработают ответ на "российские нарушения ДРСМД", заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Выход США из ДРСМД: решение принято, возврата не будет

"Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения", — говорится в заявлении Трампа.

Несмотря на эти заявления и начало процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США, по словам Трампа, готовы вести переговоры с Россией и считают, что это может "в первый раз в истории" привести к отличным отношениям двух стран.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Россию в нарушении Договора РСМД.

"Россия годами бессовестно нарушала условия Договора РСМД. Россия по-прежнему фактически нарушает свои обязательства не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров", — заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

По его словам, несмотря на эти нарушения со стороны России, США в течение шести последних лет соблюдали договор и более 30 раз поднимали вопрос на "самом высоком правительственном уровне", но нарушения России продолжают "угрожать миллионам европейцев и американцев".

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV Россия и США обсудили поиск решения по ДРСМД

Союзники по НАТО полностью поддерживают решение США о приостановке выполнения их обязательств по договору о РСМД, считают, что США пошли на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракетных систем наземного базирования 9М729.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что американская сторона не предоставила свидетельств того, дальность полета ракеты нарушает ДРСМД.

Прошедшие на этой неделе обсуждения ДРСМД в Пекине между представителями МИД РФ и госдепартамента США закончились безрезультатно.