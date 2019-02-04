Число погибших при пожаре в Москве выросло

Пожар на площади одна тысяча квадратных метров произошел по адресу Никитский бульвар в городе Москва, он был ликвидирован в 5:09.

СУХУМ, 4 фев -Sputnik. Число погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела еще двух погибших", — сказал представитель экстренных служб столицы.

Следственный комитет России также сообщил, что один из шести погибших при пожаре несовершеннолетний.

Жильцов квартир, пострадавших в результате пожара, разместили в гостиницах Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

По данным следствия, в ночь на 4 февраля 2019 года в квартире одного из жилых домов по улице Никитский бульвар в городе Москва произошло возгорание. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования.