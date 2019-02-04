18:18 04 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.06
Поиск

Обнаружено тело седьмого погибшего при пожаре в Москве

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
143 0 0

Ранее было обнаружено шесть тел погибших, один из которых несовершеннолетний.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Найдены останки седьмого погибшего", — сказал собеседник агентства.

Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел по адресу Никитский бульвар, 12, он был ликвидирован в 5:09. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Загадки прошлого: фото найденного в Египте некрополя эпохи Птолемеев
Стояли насмерть: архивные кадры битвы под Сталинградом
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia