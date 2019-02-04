Часть россиян смогут получать пенсию по старым правилам

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжат назначать пенсию на прежних условиях по договорам, которые были заключены до конца 2018 года, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия".

© Sputnik / Алексей Сухоруков Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

Таким образом женщины смогут получать негосударственную часть соцвыплаты с 55 лет, а мужчины — с 60.

Министерство труда и социальной защиты России также изучает возможность применения старых условий к договорам, заключенным после 1 января 2019 года. Позиции по данному вопросу запрошены у Центробанка, Минфина и Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.