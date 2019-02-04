18:17 04 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.06
Поиск
Мужчина с полученной пенсией

Часть россиян смогут получать пенсию по старым правилам

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Новости
Получить короткую ссылку
55 0 0

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжат назначать пенсию на прежних условиях по договорам, которые были заключены до конца 2018 года, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия".

Женщины получают консультацию от специалиста ПФР
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

Таким образом женщины смогут получать негосударственную часть соцвыплаты с 55 лет, а мужчины — с 60.

Министерство труда и социальной защиты России также изучает возможность применения старых условий к договорам, заключенным после 1 января 2019 года. Позиции по данному вопросу запрошены у Центробанка, Минфина и Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

По теме

Акценты расставлены: обращение Путина по пенсионной реформе
Гаспарян: Путин мог не брать личную ответственность за пенсионную реформу
Госдума России ввела уголовную ответственность за увольнение перед пенсией
Путин подписал закон об изменениях в пенсионном законодательстве


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Загадки прошлого: фото найденного в Египте некрополя эпохи Птолемеев
Стояли насмерть: архивные кадры битвы под Сталинградом
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia