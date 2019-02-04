Часть россиян смогут получать пенсию по старым правилам

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжат назначать пенсию на прежних условиях по договорам, которые были заключены до конца 2018 года, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия".
Таким образом женщины смогут получать негосударственную часть соцвыплаты с 55 лет, а мужчины — с 60.
Министерство труда и социальной защиты России также изучает возможность применения старых условий к договорам, заключенным после 1 января 2019 года. Позиции по данному вопросу запрошены у Центробанка, Минфина и Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.