Эксперт: горящие в Черном море суда наносят вред атмосфере и воде

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Суда, которые уже две недели горят в Керченском проливе, наносят ущерб атмосфере и морю в этом районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя координатора некоммерческой организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Дмитрия Шевченко.

В настоящее время, по данным Росморречфлота, суда продолжают гореть, хотя интенсивность горения постепенно снижается.

"Конечно, наносит (экологический) ущерб. Это выброс соединений серы, угарного газа, углекислого газа. Это, естественно, вредит и атмосферному воздуху, и в море часть загрязняющих веществ оседает", — сказал Шевченко.

По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски уже прекращены из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым".