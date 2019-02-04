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Децл

Посмертный клип Децла выйдет в день прощания с рэпером

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Российский певец Кирилл Толмацкий, известный как Децл aka Le Truk, умер на 35-м году жизни в воскресенье 3 февраля.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Жена рэпера Юлия Толмацкая анонсировала в своем Instagram аккаунте выход посмертного клипа музыканта, который будет опубликован в день прощания с Децлом 6 февраля.

"В YouTube, на канале Detsl aka Le Truk, около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит", — написала Толмацкая.

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Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori)

Ранее стало известно, что церемония прощания с артистом пройдет в ЦКБ Управления делами президента 6 февраля, начало в 11:00. Децла похоронят на Пятницком кладбище.

Децл скончался в ночь на воскресенье, ему было 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Дебютный альбом Децла "Кто ты?" вышел в 2000 году, став одной из самых продаваемых пластинок в России. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя" и другим. Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.

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