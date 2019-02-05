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Как стукнет век: гавайские власти нашли способ спасти курильщиков

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Островное правительство готовит кардинальные изменения в законодательстве и объясняет их статистикой - ежегодно от курения умирают шесть миллионов людей по всему миру.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Гавайские власти могут принят закон, который устанавливает постепенное повышение минимального возраста для покупки сигарет до 100 лет к 2024 году, сообщается на сайте законодательного органа.

Сигареты
CC0
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Возрастной ценз будут устанавливать постепенно. К 2020 году минимальный возраст для приобретения сигарет составит 30 лет, в 2021 - 40, в 2022 - 50, в 2023 - 60, и, наконец, в 2024 - 100 лет.

Правительство американского штата Гавайи приводит статистику, согласно которой, ежегодно от курения умирают шесть миллионов людей по всему миру. Законопроект, по их мнению, направлен на минимизацию вреда именно для молодежи, которая быстрее привыкает к курению, сигаретам в частности.

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Как сообщается в тексте законопроекта, штраф за первое нарушение может составлять 500 долларов, при дальнейших нарушениях — от 500 до двух тысяч долларов.

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